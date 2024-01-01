5.000 Etiyopya birrinden Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile ETB → DKK çevirin

1,000Br ETB = 0,05802kr DKK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → DKK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DKK
1 ETB → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05930,0626
Düşük0,05640,0559
Ortalama0,05750,0583
Değişim0.11%-6.03%
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1 ETB → DKK istatistikleri

ETB → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0593, en düşük 0,0564 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0575 oldu. ETB → DKK kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

ETB → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0626, en düşük 0,0559 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0583 oldu. ETB → DKK kurundaki değişiklik -6.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - DKK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

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ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Danimarka Kronu
1 ETB0,05802 DKK
5 ETB0,29012 DKK
10 ETB0,58023 DKK
20 ETB1,16047 DKK
50 ETB2,90116 DKK
100 ETB5,80233 DKK
250 ETB14,50583 DKK
500 ETB29,01165 DKK
1000 ETB58,02330 DKK
2000 ETB116,04660 DKK
5000 ETB290,11650 DKK
10000 ETB580,23300 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Etiyopya Birri
1 DKK17,23440 ETB
5 DKK86,17200 ETB
10 DKK172,34400 ETB
20 DKK344,68800 ETB
50 DKK861,72000 ETB
100 DKK1.723,44000 ETB
250 DKK4.308,60000 ETB
500 DKK8.617,20000 ETB
1000 DKK17.234,40000 ETB
2000 DKK34.468,80000 ETB
5000 DKK86.172,00000 ETB
10000 DKK172.344,00000 ETB