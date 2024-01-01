5 Etiyopya birrinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile ETB → CHF çevirin

1,000Br ETB = 0,007281SFr. CHF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → CHF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CHF
1 ETB → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00740,0079
Düşük0,00710,0071
Ortalama0,00720,0073
Değişim-0.28%-7.97%
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1 ETB → CHF istatistikleri

ETB → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0074, en düşük 0,0071 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0072 oldu. ETB → CHF kurundaki değişiklik -0.28 değerindeydi.

ETB → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0079, en düşük 0,0071 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0073 oldu. ETB → CHF kurundaki değişiklik -7.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / İsviçre Frangı
1 ETB0,00728 CHF
5 ETB0,03641 CHF
10 ETB0,07281 CHF
20 ETB0,14562 CHF
50 ETB0,36406 CHF
100 ETB0,72812 CHF
250 ETB1,82031 CHF
500 ETB3,64062 CHF
1000 ETB7,28123 CHF
2000 ETB14,56246 CHF
5000 ETB36,40615 CHF
10000 ETB72,81230 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Etiyopya Birri
1 CHF137,33900 ETB
5 CHF686,69500 ETB
10 CHF1.373,39000 ETB
20 CHF2.746,78000 ETB
50 CHF6.866,95000 ETB
100 CHF13.733,90000 ETB
250 CHF34.334,75000 ETB
500 CHF68.669,50000 ETB
1000 CHF137.339,00000 ETB
2000 CHF274.678,00000 ETB
5000 CHF686.695,00000 ETB
10000 CHF1.373.390,00000 ETB