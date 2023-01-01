10 فرنك سويسري إلى بير إثيوبي

تحويل CHF إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٠ chf
٦٤٢٫٢٤ etb

1.00000 CHF = 64.22360 ETB

Mid-market exchange rate at 09:54
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أعلى العملات

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1 USD10.9280.79643283.381.357951.51355144.2751.62668
1 EUR1.077610.858289.85031.463331.631155.4751.75291
1 GBP1.25561.165231104.6921.705041.90041181.1522.04246
1 INR0.01199330.01112960.0095518310.01628630.01815241.730330.0195092

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / البر الإثيوبي
1 CHF64.22360 ETB
5 CHF321.11800 ETB
10 CHF642.23600 ETB
20 CHF1284.47200 ETB
50 CHF3211.18000 ETB
100 CHF6422.36000 ETB
250 CHF16055.90000 ETB
500 CHF32111.80000 ETB
1000 CHF64223.60000 ETB
2000 CHF128447.20000 ETB
5000 CHF321118.00000 ETB
10000 CHF642236.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الفرنك السويسري
1 ETB0.01557 CHF
5 ETB0.07785 CHF
10 ETB0.15571 CHF
20 ETB0.31141 CHF
50 ETB0.77853 CHF
100 ETB1.55706 CHF
250 ETB3.89265 CHF
500 ETB7.78530 CHF
1000 ETB15.57060 CHF
2000 ETB31.14120 CHF
5000 ETB77.85300 CHF
10000 ETB155.70600 CHF