درهم مغربي إلى ريال كمبودي

تحويل MAD إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٤٠٠٬١٢١ khr

1.00000 MAD = 400.12100 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:8 UTC
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MAD إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437341.661990.964218.3778
1GBP1.1531411.22925102.1751.657461.916511.1118521.1923
1USD0.93810.813504183.121.348351.559090.904517.24
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622170.01875710.01088190.207411

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / ريال كمبوديا
1 MAD400.12100 KHR
5 MAD2000.60500 KHR
10 MAD4001.21000 KHR
20 MAD8002.42000 KHR
50 MAD20006.05000 KHR
100 MAD40012.10000 KHR
250 MAD100030.25000 KHR
500 MAD200060.50000 KHR
1000 MAD400121.00000 KHR
2000 MAD800242.00000 KHR
5000 MAD2000605.00000 KHR
10000 MAD4001210.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الدرهم المغربي
1 KHR0.00250 MAD
5 KHR0.01250 MAD
10 KHR0.02499 MAD
20 KHR0.04999 MAD
50 KHR0.12496 MAD
100 KHR0.24993 MAD
250 KHR0.62481 MAD
500 KHR1.24962 MAD
1000 KHR2.49925 MAD
2000 KHR4.99850 MAD
5000 KHR12.49625 MAD
10000 KHR24.99250 MAD