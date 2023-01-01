يوان صيني إلى ريال كمبودي
تحويل CNY إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى ريال كمبودي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ريال كمبوديا
|1 CNY
|563.00600 KHR
|5 CNY
|2815.03000 KHR
|10 CNY
|5630.06000 KHR
|20 CNY
|11260.12000 KHR
|50 CNY
|28150.30000 KHR
|100 CNY
|56300.60000 KHR
|250 CNY
|140751.50000 KHR
|500 CNY
|281503.00000 KHR
|1000 CNY
|563006.00000 KHR
|2000 CNY
|1126012.00000 KHR
|5000 CNY
|2815030.00000 KHR
|10000 CNY
|5630060.00000 KHR