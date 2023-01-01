يوان صيني إلى ريال كمبودي

تحويل CNY إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
563006 khr

1.00000 CNY = 563.00600 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065588.56741.437041.661860.964918.2083
1GBP1.1554711.23115102.3371.660451.920221.1149121.0391
1USD0.93850.812249183.12291.34871.55970.905617.089
1INR0.01129080.009771660.012030410.01622540.01876380.01089470.205587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ريال كمبوديا
1 CNY563.00600 KHR
5 CNY2815.03000 KHR
10 CNY5630.06000 KHR
20 CNY11260.12000 KHR
50 CNY28150.30000 KHR
100 CNY56300.60000 KHR
250 CNY140751.50000 KHR
500 CNY281503.00000 KHR
1000 CNY563006.00000 KHR
2000 CNY1126012.00000 KHR
5000 CNY2815030.00000 KHR
10000 CNY5630060.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Chinese Yuan RMB
1 KHR0.00178 CNY
5 KHR0.00888 CNY
10 KHR0.01776 CNY
20 KHR0.03552 CNY
50 KHR0.08881 CNY
100 KHR0.17762 CNY
250 KHR0.44405 CNY
500 KHR0.88809 CNY
1000 KHR1.77618 CNY
2000 KHR3.55236 CNY
5000 KHR8.88090 CNY
10000 KHR17.76180 CNY