1 يوان صيني إلى ريال كمبودي

تحويل CNY إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
570.84 khr

¥1.000 CNY = ៛570.8 KHR

Mid-market exchange rate at 09:12
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CNY إلى KHR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7841.51683.9611.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7690.17
1 CAD0.7285.67910.6670.5711.10461.1540.965
1 EUR1.0928.5151.49910.8561.65691.6941.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ريال كمبوديا
1 CNY٥٧٠٫٨٤٤٠٠ KHR
5 CNY٢٬٨٥٤٫٢٢٠٠٠ KHR
10 CNY٥٬٧٠٨٫٤٤٠٠٠ KHR
20 CNY١١٬٤١٦٫٨٨٠٠٠ KHR
50 CNY٢٨٬٥٤٢٫٢٠٠٠٠ KHR
100 CNY٥٧٬٠٨٤٫٤٠٠٠٠ KHR
250 CNY١٤٢٬٧١١٫٠٠٠٠٠ KHR
500 CNY٢٨٥٬٤٢٢٫٠٠٠٠٠ KHR
1000 CNY٥٧٠٬٨٤٤٫٠٠٠٠٠ KHR
2000 CNY١٬١٤١٬٦٨٨٫٠٠٠٠٠ KHR
5000 CNY٢٬٨٥٤٬٢٢٠٫٠٠٠٠٠ KHR
10000 CNY٥٬٧٠٨٬٤٤٠٫٠٠٠٠٠ KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Chinese Yuan RMB
1 KHR٠٫٠٠١٧٥ CNY
5 KHR٠٫٠٠٨٧٦ CNY
10 KHR٠٫٠١٧٥٢ CNY
20 KHR٠٫٠٣٥٠٤ CNY
50 KHR٠٫٠٨٧٥٩ CNY
100 KHR٠٫١٧٥١٨ CNY
250 KHR٠٫٤٣٧٩٥ CNY
500 KHR٠٫٨٧٥٩٠ CNY
1000 KHR١٫٧٥١٧٩ CNY
2000 KHR٣٫٥٠٣٥٨ CNY
5000 KHR٨٫٧٥٨٩٥ CNY
10000 KHR١٧٫٥١٧٩٠ CNY