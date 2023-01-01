دولار كندي إلى ريال كمبودي

تحويل CAD إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cad
3051800 khr

1.00000 CAD = 3051.80000 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:6 UTC
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CAD إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434711.653930.9579518.1998
1GBP1.1576811.23275102.2261.661011.91481.10921.0704
1USD0.939150.811194182.9251.34741.553280.8996517.0922
1INR0.01132520.009782270.012059110.01624840.01873110.0108490.206116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / ريال كمبوديا
1 CAD3051.80000 KHR
5 CAD15259.00000 KHR
10 CAD30518.00000 KHR
20 CAD61036.00000 KHR
50 CAD152590.00000 KHR
100 CAD305180.00000 KHR
250 CAD762950.00000 KHR
500 CAD1525900.00000 KHR
1000 CAD3051800.00000 KHR
2000 CAD6103600.00000 KHR
5000 CAD15259000.00000 KHR
10000 CAD30518000.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار كندي
1 KHR0.00033 CAD
5 KHR0.00164 CAD
10 KHR0.00328 CAD
20 KHR0.00655 CAD
50 KHR0.01638 CAD
100 KHR0.03277 CAD
250 KHR0.08192 CAD
500 KHR0.16384 CAD
1000 KHR0.32767 CAD
2000 KHR0.65535 CAD
5000 KHR1.63837 CAD
10000 KHR3.27675 CAD