ين ياباني إلى ريال كمبودي

تحويل JPY إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
278879 khr

1.00000 JPY = 27.88790 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:30 UTC
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JPY إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0658588.60891.436551.660850.963518.3091
1GBP1.153811.2299102.2471.657661.916481.1116921.1271
1USD0.938250.813074183.13451.34781.558240.903917.1779
1INR0.01128550.009780230.012028710.01621230.01874360.01087270.206628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / ريال كمبوديا
100 JPY2788.79000 KHR
1000 JPY27887.90000 KHR
1500 JPY41831.85000 KHR
2000 JPY55775.80000 KHR
3000 JPY83663.70000 KHR
5000 JPY139439.50000 KHR
5400 JPY150594.66000 KHR
10000 JPY278879.00000 KHR
15000 JPY418318.50000 KHR
20000 JPY557758.00000 KHR
25000 JPY697197.50000 KHR
30000 JPY836637.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / ين ياباني
1 KHR0.03586 JPY
5 KHR0.17929 JPY
10 KHR0.35858 JPY
20 KHR0.71716 JPY
50 KHR1.79289 JPY
100 KHR3.58578 JPY
250 KHR8.96445 JPY
500 KHR17.92890 JPY
1000 KHR35.85780 JPY
2000 KHR71.71560 JPY
5000 KHR179.28900 JPY
10000 KHR358.57800 JPY