دولار هونغ كونغ إلى ريال كمبودي

تحويل HKD إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
526148 khr

1.00000 HKD = 526.14800 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:27 UTC
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HKD إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.065488.57191.437921.662090.9643518.3321
1GBP1.1524111.2278102.0731.65711.915441.1113221.1265
1USD0.93860.814465183.13491.349651.560060.905217.2068
1INR0.01129030.009796910.012028610.01623450.01876540.01088830.206974

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / ريال كمبوديا
100 HKD52614.80000 KHR
200 HKD105229.60000 KHR
300 HKD157844.40000 KHR
500 HKD263074.00000 KHR
1000 HKD526148.00000 KHR
2000 HKD1052296.00000 KHR
2500 HKD1315370.00000 KHR
3000 HKD1578444.00000 KHR
4000 HKD2104592.00000 KHR
5000 HKD2630740.00000 KHR
10000 HKD5261480.00000 KHR
20000 HKD10522960.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار هونغ كونغ
1 KHR0.00190 HKD
5 KHR0.00950 HKD
10 KHR0.01901 HKD
20 KHR0.03801 HKD
50 KHR0.09503 HKD
100 KHR0.19006 HKD
250 KHR0.47515 HKD
500 KHR0.95031 HKD
1000 KHR1.90061 HKD
2000 KHR3.80122 HKD
5000 KHR9.50305 HKD
10000 KHR19.00610 HKD