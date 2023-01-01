دولار أمريكي إلى ريال كمبودي

تحويل USD إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٤٬١١٢٬٠٠٠ khr

1.00000 USD = 4112.00000 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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USD إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.433881.655980.957618.2131
1GBP1.1578811.23145102.1181.660241.91741.1087821.0883
1USD0.940250.812051182.9251.34821.557030.9003517.1248
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625810.01877630.01085740.206509

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / ريال كمبوديا
1 USD4112.00000 KHR
5 USD20560.00000 KHR
10 USD41120.00000 KHR
20 USD82240.00000 KHR
50 USD205600.00000 KHR
100 USD411200.00000 KHR
250 USD1028000.00000 KHR
500 USD2056000.00000 KHR
1000 USD4112000.00000 KHR
2000 USD8224000.00000 KHR
5000 USD20560000.00000 KHR
10000 USD41120000.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار أمريكي
1 KHR0.00024 USD
5 KHR0.00122 USD
10 KHR0.00243 USD
20 KHR0.00486 USD
50 KHR0.01216 USD
100 KHR0.02432 USD
250 KHR0.06080 USD
500 KHR0.12160 USD
1000 KHR0.24319 USD
2000 KHR0.48638 USD
5000 KHR1.21595 USD
10000 KHR2.43191 USD