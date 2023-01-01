5000 ريال كمبودي إلى دولار أمريكي

تحويل KHR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ khr
١٫٢١ usd

1.00000 KHR = 0.00024 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 04:00
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KHR إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87071.058187.97841.452351.677790.945619.3429
1GBP1.148511.21525101.0451.668051.926981.0860222.2157
1USD0.94510.822876183.14751.37261.585670.8936518.2808
1INR0.01136640.009896580.012026810.0165080.01907050.01074780.21986

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

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KHR إلى CZK

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار أمريكي
1 KHR0.00024 USD
5 KHR0.00121 USD
10 KHR0.00242 USD
20 KHR0.00484 USD
50 KHR0.01209 USD
100 KHR0.02418 USD
250 KHR0.06046 USD
500 KHR0.12092 USD
1000 KHR0.24184 USD
2000 KHR0.48368 USD
5000 KHR1.20919 USD
10000 KHR2.41838 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / ريال كمبوديا
1 USD4135.00000 KHR
5 USD20675.00000 KHR
10 USD41350.00000 KHR
20 USD82700.00000 KHR
50 USD206750.00000 KHR
100 USD413500.00000 KHR
250 USD1033750.00000 KHR
500 USD2067500.00000 KHR
1000 USD4135000.00000 KHR
2000 USD8270000.00000 KHR
5000 USD20675000.00000 KHR
10000 USD41350000.00000 KHR