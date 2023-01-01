ريال كمبودي إلى دولار كندي

تحويل KHR إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
0.33 cad

1.00000 KHR = 0.00033 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:15 UTC
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KHR إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.4361.659760.963918.3167
1GBP1.153811.23015102.2681.656891.915081.1121521.1342
1USD0.937950.812909183.13451.34691.556780.904117.1802
1INR0.01128240.009778240.012028710.01620150.01872610.01087510.206655

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار كندي
1 KHR0.00033 CAD
5 KHR0.00164 CAD
10 KHR0.00327 CAD
20 KHR0.00655 CAD
50 KHR0.01637 CAD
100 KHR0.03273 CAD
250 KHR0.08183 CAD
500 KHR0.16366 CAD
1000 KHR0.32732 CAD
2000 KHR0.65463 CAD
5000 KHR1.63658 CAD
10000 KHR3.27315 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / ريال كمبوديا
1 CAD3055.16000 KHR
5 CAD15275.80000 KHR
10 CAD30551.60000 KHR
20 CAD61103.20000 KHR
50 CAD152758.00000 KHR
100 CAD305516.00000 KHR
250 CAD763790.00000 KHR
500 CAD1527580.00000 KHR
1000 CAD3055160.00000 KHR
2000 CAD6110320.00000 KHR
5000 CAD15275800.00000 KHR
10000 CAD30551600.00000 KHR