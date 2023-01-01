ريال كمبودي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل KHR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
5.57 czk

1.00000 KHR = 0.00557 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:15 UTC
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KHR إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.4361.659760.963918.3167
1GBP1.153811.23015102.2681.656891.915081.1121521.1342
1USD0.937950.812909183.13451.34691.556780.904117.1802
1INR0.01128240.009778240.012028710.01620150.01872610.01087510.206655

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الجمهورية التشيكية كورونا
1 KHR0.00557 CZK
5 KHR0.02786 CZK
10 KHR0.05572 CZK
20 KHR0.11144 CZK
50 KHR0.27861 CZK
100 KHR0.55721 CZK
250 KHR1.39303 CZK
500 KHR2.78606 CZK
1000 KHR5.57211 CZK
2000 KHR11.14422 CZK
5000 KHR27.86055 CZK
10000 KHR55.72110 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / ريال كمبوديا
1 CZK179.46500 KHR
5 CZK897.32500 KHR
10 CZK1794.65000 KHR
20 CZK3589.30000 KHR
50 CZK8973.25000 KHR
100 CZK17946.50000 KHR
250 CZK44866.25000 KHR
500 CZK89732.50000 KHR
1000 CZK179465.00000 KHR
2000 CZK358930.00000 KHR
5000 CZK897325.00000 KHR
10000 CZK1794650.00000 KHR