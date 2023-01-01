ريال كمبودي إلى يورو

تحويل KHR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
0.23 eur

1.00000 KHR = 0.00023 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:16 UTC
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KHR إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066388.64631.435991.659870.9637518.3168
1GBP1.1536711.2301102.2641.656581.914851.1118521.1305
1USD0.93780.812942183.13451.34671.556660.903917.1779
1INR0.01128080.009778640.012028710.01619910.01872460.01087270.206628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / اليورو
1 KHR0.00023 EUR
5 KHR0.00114 EUR
10 KHR0.00228 EUR
20 KHR0.00456 EUR
50 KHR0.01140 EUR
100 KHR0.02279 EUR
250 KHR0.05698 EUR
500 KHR0.11395 EUR
1000 KHR0.22790 EUR
2000 KHR0.45581 EUR
5000 KHR1.13952 EUR
10000 KHR2.27903 EUR
معدلات التحويل اليورو / ريال كمبوديا
1 EUR4387.82000 KHR
5 EUR21939.10000 KHR
10 EUR43878.20000 KHR
20 EUR87756.40000 KHR
50 EUR219391.00000 KHR
100 EUR438782.00000 KHR
250 EUR1096955.00000 KHR
500 EUR2193910.00000 KHR
1000 EUR4387820.00000 KHR
2000 EUR8775640.00000 KHR
5000 EUR21939100.00000 KHR
10000 EUR43878200.00000 KHR