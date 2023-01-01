ريال كمبودي إلى روبية هندية

تحويل KHR إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
20.20 inr

1.00000 KHR = 0.02020 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
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KHR إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066488.65461.436071.660280.9640518.3117
1GBP1.1535411.2301102.2641.656511.915151.1120721.1227
1USD0.937750.812942183.13451.346651.55690.904117.1715
1INR0.01127970.009778640.012028710.01619840.01872750.01087510.206551

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الروبية الهندية
1 KHR0.02020 INR
5 KHR0.10101 INR
10 KHR0.20203 INR
20 KHR0.40406 INR
50 KHR1.01014 INR
100 KHR2.02028 INR
250 KHR5.05070 INR
500 KHR10.10140 INR
1000 KHR20.20280 INR
2000 KHR40.40560 INR
5000 KHR101.01400 INR
10000 KHR202.02800 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / ريال كمبوديا
1 INR49.49810 KHR
5 INR247.49050 KHR
10 INR494.98100 KHR
20 INR989.96200 KHR
50 INR2474.90500 KHR
100 INR4949.81000 KHR
250 INR12374.52500 KHR
500 INR24749.05000 KHR
1000 INR49498.10000 KHR
2000 INR98996.20000 KHR
5000 INR247490.50000 KHR
10000 INR494981.00000 KHR