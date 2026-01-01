1 ريال كمبودي إلى روبية هندية

حوّل KHR إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
៛1 KHR = 0.02358 INR

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KHR إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KHR إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KHR إلى INR اليوم

KHRINR
1 KHR0.02 INR
5 KHR0.12 INR
10 KHR0.24 INR
20 KHR0.47 INR
50 KHR1.18 INR
100 KHR2.36 INR
250 KHR5.90 INR
500 KHR11.79 INR
1000 KHR23.58 INR
2000 KHR47.16 INR
5000 KHR117.90 INR
10000 KHR235.80 INR
INRKHR
1 INR42.41 KHR
5 INR212.04 KHR
10 INR424.09 KHR
20 INR848.17 KHR
50 INR2,120.42 KHR
100 INR4,240.85 KHR
250 INR10,602.13 KHR
300 INR12,722.55 KHR
500 INR21,204.25 KHR
600 INR25,445.10 KHR
1000 INR42,408.50 KHR
2000 INR84,817 KHR
5000 INR212,042.50 KHR
10000 INR424,085.00 KHR
25000 INR1,060,212.50 KHR
50000 INR2,120,425 KHR
100000 INR4,240,850 KHR
1000000 INR42,408,500 KHR
1000000000 INR42,408,500,000 KHR

الأسئلة الشائعة