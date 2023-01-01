1 ريال كمبودي إلى روبية هندية

تحويل KHR إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١ khr
٠٫٠٢ inr

1.00000 KHR = 0.02011 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 06:39
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KHR إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87021.05887.99121.450841.674980.946319.2705
1GBP1.1491611.21575101.1111.667161.924721.0874522.1438
1USD0.94520.822538183.16751.37131.583160.894418.2141
1INR0.01136480.009890130.012023910.01648840.01903570.01075420.219005

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الروبية الهندية
1 KHR0.02011 INR
5 KHR0.10057 INR
10 KHR0.20113 INR
20 KHR0.40226 INR
50 KHR1.00565 INR
100 KHR2.01131 INR
250 KHR5.02827 INR
500 KHR10.05655 INR
1000 KHR20.11310 INR
2000 KHR40.22620 INR
5000 KHR100.56550 INR
10000 KHR201.13100 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / ريال كمبوديا
1 INR49.71890 KHR
5 INR248.59450 KHR
10 INR497.18900 KHR
20 INR994.37800 KHR
50 INR2485.94500 KHR
100 INR4971.89000 KHR
250 INR12429.72500 KHR
500 INR24859.45000 KHR
1000 INR49718.90000 KHR
2000 INR99437.80000 KHR
5000 INR248594.50000 KHR
10000 INR497189.00000 KHR