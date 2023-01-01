ريال كمبودي إلى جنيه إسترليني

تحويل KHR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٠٫٢٠ gbp

1.00000 KHR = 0.00020 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:16 UTC
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KHR إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066388.64631.435991.659870.9637518.3168
1GBP1.1536711.2301102.2641.656581.914851.1118521.1305
1USD0.93780.812942183.13451.34671.556660.903917.1779
1INR0.01128080.009778640.012028710.01619910.01872460.01087270.206628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / جنيه استرليني
1 KHR0.00020 GBP
5 KHR0.00099 GBP
10 KHR0.00198 GBP
20 KHR0.00395 GBP
50 KHR0.00988 GBP
100 KHR0.01976 GBP
250 KHR0.04939 GBP
500 KHR0.09878 GBP
1000 KHR0.19756 GBP
2000 KHR0.39511 GBP
5000 KHR0.98778 GBP
10000 KHR1.97556 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / ريال كمبوديا
1 GBP5061.86000 KHR
5 GBP25309.30000 KHR
10 GBP50618.60000 KHR
20 GBP101237.20000 KHR
50 GBP253093.00000 KHR
100 GBP506186.00000 KHR
250 GBP1265465.00000 KHR
500 GBP2530930.00000 KHR
1000 GBP5061860.00000 KHR
2000 GBP10123720.00000 KHR
5000 GBP25309300.00000 KHR
10000 GBP50618600.00000 KHR