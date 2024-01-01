Kamboçya rielinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile KHR → GBP çevirin

1.000 khr
0,20 gbp

1.00000 KHR = 0.00020 GBP

08:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855331.0732589.11171.452481.652170.94835518.3095
1 GBP1.1691411.25475104.1821.698121.931571.1087621.4059
1 USD0.931750.796972183.02981.353351.539410.8836517.0599
1 INR0.01122190.009598620.012043910.01629960.01854040.01064260.205467

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Kamboçya rielinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / İngiliz Pound Sterlini
1 KHR0.00020 GBP
5 KHR0.00098 GBP
10 KHR0.00195 GBP
20 KHR0.00391 GBP
50 KHR0.00977 GBP
100 KHR0.01955 GBP
250 KHR0.04887 GBP
500 KHR0.09775 GBP
1000 KHR0.19549 GBP
2000 KHR0.39099 GBP
5000 KHR0.97747 GBP
10000 KHR1.95494 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Kamboçya Rieli
1 GBP5115.24000 KHR
5 GBP25576.20000 KHR
10 GBP51152.40000 KHR
20 GBP102304.80000 KHR
50 GBP255762.00000 KHR
100 GBP511524.00000 KHR
250 GBP1278810.00000 KHR
500 GBP2557620.00000 KHR
1000 GBP5115240.00000 KHR
2000 GBP10230480.00000 KHR
5000 GBP25576200.00000 KHR
10000 GBP51152400.00000 KHR