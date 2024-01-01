Kamboçya rielinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile KHR → CAD çevirin

1.000 khr
0,33 cad

1.00000 KHR = 0.00033 CAD

08:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353251.539290.931657.193623.71783.02790.796781
1 CAD0.73896211.137480.6884635.315817.526261.35440.588791
1 AUD0.649650.87913910.6052554.6733215.407753.93910.517629
1 EUR1.073351.452511.652217.7212525.45789.1180.85522

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Kamboçya rielinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Kanada Doları
1 KHR0.00033 CAD
5 KHR0.00166 CAD
10 KHR0.00332 CAD
20 KHR0.00664 CAD
50 KHR0.01660 CAD
100 KHR0.03319 CAD
250 KHR0.08299 CAD
500 KHR0.16597 CAD
1000 KHR0.33195 CAD
2000 KHR0.66389 CAD
5000 KHR1.65974 CAD
10000 KHR3.31947 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Kamboçya Rieli
1 CAD3012.53000 KHR
5 CAD15062.65000 KHR
10 CAD30125.30000 KHR
20 CAD60250.60000 KHR
50 CAD150626.50000 KHR
100 CAD301253.00000 KHR
250 CAD753132.50000 KHR
500 CAD1506265.00000 KHR
1000 CAD3012530.00000 KHR
2000 CAD6025060.00000 KHR
5000 CAD15062650.00000 KHR
10000 CAD30125300.00000 KHR