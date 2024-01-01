Kamboçya rielinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile KHR → CNY çevirin

1.000 khr
1,76 cny

1.00000 KHR = 0.00176 CNY

17:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855221.0733589.1181.452511.65220.94848518.3079
1 GBP1.1692911.25505104.2041.69841.931891.1090521.4071
1 USD0.931650.796781183.02791.353251.539290.8836517.0568
1 INR0.01122110.009596550.012044110.01629870.01853940.01064280.205435

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Kamboçya rielinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Çin Yuanı RMB
1 KHR0.00176 CNY
5 KHR0.00882 CNY
10 KHR0.01765 CNY
20 KHR0.03529 CNY
50 KHR0.08823 CNY
100 KHR0.17646 CNY
250 KHR0.44114 CNY
500 KHR0.88228 CNY
1000 KHR1.76456 CNY
2000 KHR3.52912 CNY
5000 KHR8.82280 CNY
10000 KHR17.64560 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Kamboçya Rieli
1 CNY566.71200 KHR
5 CNY2833.56000 KHR
10 CNY5667.12000 KHR
20 CNY11334.24000 KHR
50 CNY28335.60000 KHR
100 CNY56671.20000 KHR
250 CNY141678.00000 KHR
500 CNY283356.00000 KHR
1000 CNY566712.00000 KHR
2000 CNY1133424.00000 KHR
5000 CNY2833560.00000 KHR
10000 CNY5667120.00000 KHR