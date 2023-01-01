Камбоджийские риели в китайские юани

Сконвертируйте KHR в CNY по реальному обменному курсу

1000 khr
1.77 cny

1.00000 KHR = 0.00177 CNY

Среднерыночный курс в 19:13 UTC
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График изменения обменного курса KHR к CNY

1 мин. назад 1 KHR → 0 CNY
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073288.95751.455261.671130.956618.5083
1GBP1.163611.24865103.5011.693171.944331.113121.5341
1USD0.93180.800865182.891.3561.557150.891417.2459
1INR0.01124130.009661780.012064210.0163590.01878570.0107540.208058

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Китайский юань RMB
1 KHR0.00177 CNY
5 KHR0.00886 CNY
10 KHR0.01773 CNY
20 KHR0.03546 CNY
50 KHR0.08864 CNY
100 KHR0.17729 CNY
250 KHR0.44322 CNY
500 KHR0.88643 CNY
1000 KHR1.77287 CNY
2000 KHR3.54574 CNY
5000 KHR8.86435 CNY
10000 KHR17.72870 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Камбоджийский риель
1 CNY564.05800 KHR
5 CNY2820.29000 KHR
10 CNY5640.58000 KHR
20 CNY11281.16000 KHR
50 CNY28202.90000 KHR
100 CNY56405.80000 KHR
250 CNY141014.50000 KHR
500 CNY282029.00000 KHR
1000 CNY564058.00000 KHR
2000 CNY1128116.00000 KHR
5000 CNY2820290.00000 KHR
10000 CNY5640580.00000 KHR