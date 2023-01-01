Камбоджийские риели в китайские юани
Сконвертируйте KHR в CNY по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KHR к CNY
1 KHR = 0.00177 CNY
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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в китайские юани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Китайский юань RMB / Камбоджийский риель
|1 CNY
|564.05800 KHR
|5 CNY
|2820.29000 KHR
|10 CNY
|5640.58000 KHR
|20 CNY
|11281.16000 KHR
|50 CNY
|28202.90000 KHR
|100 CNY
|56405.80000 KHR
|250 CNY
|141014.50000 KHR
|500 CNY
|282029.00000 KHR
|1000 CNY
|564058.00000 KHR
|2000 CNY
|1128116.00000 KHR
|5000 CNY
|2820290.00000 KHR
|10000 CNY
|5640580.00000 KHR