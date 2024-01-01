камбоджийский риель китайские юани История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса камбоджийский риель китайские юани. Это сводная страница камбоджийский риель (KHR) китайские юани (CNY) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные KHR и CNY за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.
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График изменения обменного курса KHR к CNY
1 KHR = 0,00177 CNY
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История обменного курса камбоджийский риель–китайские юани
Обменный курс камбоджийских риеля/китайские юани сейчас составляет 0,002, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.959% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/китайские юани колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,002, и минимумом, равным 0,002, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.307%.
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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в китайские юани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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