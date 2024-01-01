Чешская крона (CZK)

Чешская крона — это официальная валюта Чехии. Код валюты — CZK; символ — Kč и ставится после суммы (например, 5 Kč). Крона делится на 100 геллеров (cокр. ‘h’), но из-за инфляции монеты больше не чеканят. Чешская крона является необеспеченной валютой.

Название валюты

Чешская крона

Обменный курс для CZK

 EUR USD GBP KRW PLN INR TRY CHF
Из CZK0.03958 0.04324 0.03331 59.77120 0.16973 3.61552 1.42983 0.03821
В CZK25.26600 23.12850 30.02480 0.01673 5.89164 0.27659 0.69938 26.17100

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