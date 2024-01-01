Чешская крона (CZK)
Чешская крона — это официальная валюта Чехии. Код валюты — CZK; символ — Kč и ставится после суммы (например, 5 Kč). Крона делится на 100 геллеров (cокр. ‘h’), но из-за инфляции монеты больше не чеканят. Чешская крона является необеспеченной валютой.
Название валюты
Чешская крона
Символ валюты
Kč
Обменный курс для CZK
|EUR
|USD
|GBP
|KRW
|PLN
|INR
|TRY
|CHF
|Из CZK
|0.03958
|0.04324
|0.03331
|59.77120
|0.16973
|3.61552
|1.42983
|0.03821
|В CZK
|25.26600
|23.12850
|30.02480
|0.01673
|5.89164
|0.27659
|0.69938
|26.17100
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