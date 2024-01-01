Чешские кроны в малагасийские ариари

Сконвертируйте CZK в MGA по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = Ar195,8 MGA

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к MGA

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MGA
1 CZK в MGAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий198,3750203,3870
Низкий195,3700195,3700
В среднем196,8535199,1972
Изменение-0.76%-0.94%
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Соотношение 1 CZK к MGA

За последние 30 дней максимальный курс CZK к MGA составил 198,3750, а минимальный — 195,3700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 196,8535. Изменение курса CZK к MGA в процентном соотношении составило -0.76.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к MGA составил 203,3870, а минимальный — 195,3700. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 199,1972. Изменение курса CZK к MGA в процентном соотношении составило -0.94.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в малагасийские ариари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Малагасийский ариари
1 CZK195,84900 MGA
5 CZK979,24500 MGA
10 CZK1 958,49000 MGA
20 CZK3 916,98000 MGA
50 CZK9 792,45000 MGA
100 CZK19 584,90000 MGA
250 CZK48 962,25000 MGA
500 CZK97 924,50000 MGA
1000 CZK195 849,00000 MGA
2000 CZK391 698,00000 MGA
5000 CZK979 245,00000 MGA
10000 CZK1 958 490,00000 MGA
Обменные курсы Малагасийский ариари / Чешская крона
1 MGA0,00511 CZK
5 MGA0,02553 CZK
10 MGA0,05106 CZK
20 MGA0,10212 CZK
50 MGA0,25530 CZK
100 MGA0,51060 CZK
250 MGA1,27650 CZK
500 MGA2,55299 CZK
1000 MGA5,10598 CZK
2000 MGA10,21196 CZK
5000 MGA25,52990 CZK
10000 MGA51,05980 CZK