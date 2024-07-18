Евро в малагасийские ариари

Сконвертируйте EUR в MGA по реальному обменному курсу

1 000 eur
4 903 100 mga

€1,000 EUR = Ar4 903 MGA

Среднерыночный курс в 13:36
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 EUR в MGAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4 902,88004 902,8800
Низкий4 771,94004 659,4100
В среднем4 829,72504 797,3519
Изменить2.20%5.23%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EUR к MGA

За последние 30 дней максимальный курс EUR к MGA составил 4 902,8800, а минимальный — 4 771,9400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4 829,7250. Изменение курса EUR к MGA в процентном соотношении составило 2.20.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к MGA составил 4 902,8800, а минимальный — 4 659,4100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4 797,3519. Изменение курса EUR к MGA в процентном соотношении составило 5.23.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36983,6251,485156,4953,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5491,927203,1385,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5711,679176,984,446
1 CAD0,7310,5630,646161,1051,085114,3512,873

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в малагасийские ариари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Малагасийский ариари
1 EUR4 903,10000 MGA
5 EUR24 515,50000 MGA
10 EUR49 031,00000 MGA
20 EUR98 062,00000 MGA
50 EUR245 155,00000 MGA
100 EUR490 310,00000 MGA
250 EUR1 225 775,00000 MGA
500 EUR2 451 550,00000 MGA
1000 EUR4 903 100,00000 MGA
2000 EUR9 806 200,00000 MGA
5000 EUR24 515 500,00000 MGA
10000 EUR49 031 000,00000 MGA
Обменные курсы Малагасийский ариари / Евро
1 MGA0,00020 EUR
5 MGA0,00102 EUR
10 MGA0,00204 EUR
20 MGA0,00408 EUR
50 MGA0,01020 EUR
100 MGA0,02040 EUR
250 MGA0,05099 EUR
500 MGA0,10198 EUR
1000 MGA0,20395 EUR
2000 MGA0,40791 EUR
5000 MGA1,01977 EUR
10000 MGA2,03953 EUR