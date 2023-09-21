يورو إلى أرياري مدغشقري

تحويل EUR إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٤٬٨١٨٬٧٩٠ mga

1.00000 EUR = 4818.79000 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 0:37 UTC
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EUR إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0637588.21151.434091.655640.957518.2053
1GBP1.1577411.2316102.131.660381.916891.1085421.078
1USD0.940050.811952182.9251.348151.556420.9001517.1143
1INR0.01133640.00979140.012059110.01625750.0187690.0108550.206383

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / أرياري مدغشقر
1 EUR4818.79000 MGA
5 EUR24093.95000 MGA
10 EUR48187.90000 MGA
20 EUR96375.80000 MGA
50 EUR240939.50000 MGA
100 EUR481879.00000 MGA
250 EUR1204697.50000 MGA
500 EUR2409395.00000 MGA
1000 EUR4818790.00000 MGA
2000 EUR9637580.00000 MGA
5000 EUR24093950.00000 MGA
10000 EUR48187900.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / اليورو
1 MGA0.00021 EUR
5 MGA0.00104 EUR
10 MGA0.00208 EUR
20 MGA0.00415 EUR
50 MGA0.01038 EUR
100 MGA0.02075 EUR
250 MGA0.05188 EUR
500 MGA0.10376 EUR
1000 MGA0.20752 EUR
2000 MGA0.41504 EUR
5000 MGA1.03761 EUR
10000 MGA2.07521 EUR