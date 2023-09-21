دولار أمريكي إلى أرياري مدغشقري

تحويل USD إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٤٬٥٣٠٬٠٠٠ mga

1.00000 USD = 4530.00000 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 1:21 UTC
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USD إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.433811.65590.9576518.212
1GBP1.1579411.23145102.1181.660241.91741.108921.0881
1USD0.94030.812051182.9251.34821.557030.9004517.1246
1INR0.01133910.009792590.012059110.01625810.01877630.01085860.206507

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / أرياري مدغشقر
1 USD4530.00000 MGA
5 USD22650.00000 MGA
10 USD45300.00000 MGA
20 USD90600.00000 MGA
50 USD226500.00000 MGA
100 USD453000.00000 MGA
250 USD1132500.00000 MGA
500 USD2265000.00000 MGA
1000 USD4530000.00000 MGA
2000 USD9060000.00000 MGA
5000 USD22650000.00000 MGA
10000 USD45300000.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / دولار أمريكي
1 MGA0.00022 USD
5 MGA0.00110 USD
10 MGA0.00221 USD
20 MGA0.00442 USD
50 MGA0.01104 USD
100 MGA0.02208 USD
250 MGA0.05519 USD
500 MGA0.11038 USD
1000 MGA0.22075 USD
2000 MGA0.44150 USD
5000 MGA1.10376 USD
10000 MGA2.20751 USD