دولار أسترالي إلى أرياري مدغشقري

تحويل AUD إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
2908490 mga

1.00000 AUD = 2908.49000 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 2:0 UTC
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AUD إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.433951.656880.957118.2154
1GBP1.1580811.232102.1641.660671.918851.108421.0955
1USD0.940.811688182.9251.347951.557510.899717.123
1INR0.01133590.009788220.012059110.0162550.01878220.01084960.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / أرياري مدغشقر
1 AUD2908.49000 MGA
5 AUD14542.45000 MGA
10 AUD29084.90000 MGA
20 AUD58169.80000 MGA
50 AUD145424.50000 MGA
100 AUD290849.00000 MGA
250 AUD727122.50000 MGA
500 AUD1454245.00000 MGA
1000 AUD2908490.00000 MGA
2000 AUD5816980.00000 MGA
5000 AUD14542450.00000 MGA
10000 AUD29084900.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / دولار أسترالي
1 MGA0.00034 AUD
5 MGA0.00172 AUD
10 MGA0.00344 AUD
20 MGA0.00688 AUD
50 MGA0.01719 AUD
100 MGA0.03438 AUD
250 MGA0.08596 AUD
500 MGA0.17191 AUD
1000 MGA0.34382 AUD
2000 MGA0.68764 AUD
5000 MGA1.71911 AUD
10000 MGA3.43821 AUD