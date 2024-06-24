1 دولار أسترالي إلى أرياري مدغشقري

تحويل AUD إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1 aud
2,979 mga

A$1.000 AUD = Ar2,979 MGA

Mid-market exchange rate at 14:00
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.4310.9311.63159.421.3661.352
1 GBP1.2691105.8691.1812.068202.2961.7341.715
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84789.61711.751171.2451.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / أرياري مدغشقر
1 AUD٢٬٩٧٨٫٨٢٠٠٠ MGA
5 AUD١٤٬٨٩٤٫١٠٠٠٠ MGA
10 AUD٢٩٬٧٨٨٫٢٠٠٠٠ MGA
20 AUD٥٩٬٥٧٦٫٤٠٠٠٠ MGA
50 AUD١٤٨٬٩٤١٫٠٠٠٠٠ MGA
100 AUD٢٩٧٬٨٨٢٫٠٠٠٠٠ MGA
250 AUD٧٤٤٬٧٠٥٫٠٠٠٠٠ MGA
500 AUD١٬٤٨٩٬٤١٠٫٠٠٠٠٠ MGA
1000 AUD٢٬٩٧٨٬٨٢٠٫٠٠٠٠٠ MGA
2000 AUD٥٬٩٥٧٬٦٤٠٫٠٠٠٠٠ MGA
5000 AUD١٤٬٨٩٤٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
10000 AUD٢٩٬٧٨٨٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / دولار أسترالي
1 MGA٠٫٠٠٠٣٤ AUD
5 MGA٠٫٠٠١٦٨ AUD
10 MGA٠٫٠٠٣٣٦ AUD
20 MGA٠٫٠٠٦٧١ AUD
50 MGA٠٫٠١٦٧٩ AUD
100 MGA٠٫٠٣٣٥٧ AUD
250 MGA٠٫٠٨٣٩٣ AUD
500 MGA٠٫١٦٧٨٥ AUD
1000 MGA٠٫٣٣٥٧٠ AUD
2000 MGA٠٫٦٧١٤١ AUD
5000 MGA١٫٦٧٨٥٢ AUD
10000 MGA٣٫٣٥٧٠٣ AUD