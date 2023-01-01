فورنت مجري إلى أرياري مدغشقري

تحويل HUF إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٢٤٬٥٧٥ mga

1.00000 HUF = 12.45750 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 14:30 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

HUF إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 MGA
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066288.63791.438941.661270.96318.3147
1GBP1.1524111.2287102.1471.658251.914461.1097721.106
1USD0.93790.813868183.13441.34961.558120.9029517.1775
1INR0.01128190.009789790.012028710.0162340.01874220.01086130.206623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

HUF إلى USD

HUF إلى EUR

HUF إلى GBP

HUF إلى CAD

HUF إلى SGD

HUF إلى ZAR

HUF إلى INR

HUF إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Hungarian Forint / أرياري مدغشقر
2000 HUF24915.00000 MGA
5000 HUF62287.50000 MGA
10000 HUF124575.00000 MGA
15000 HUF186862.50000 MGA
20000 HUF249150.00000 MGA
30000 HUF373725.00000 MGA
40000 HUF498300.00000 MGA
50000 HUF622875.00000 MGA
60000 HUF747450.00000 MGA
100000 HUF1245750.00000 MGA
150000 HUF1868625.00000 MGA
200000 HUF2491500.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Hungarian Forint
1 MGA0.08027 HUF
5 MGA0.40136 HUF
10 MGA0.80273 HUF
20 MGA1.60546 HUF
50 MGA4.01364 HUF
100 MGA8.02728 HUF
250 MGA20.06820 HUF
500 MGA40.13640 HUF
1000 MGA80.27280 HUF
2000 MGA160.54560 HUF
5000 MGA401.36400 HUF
10000 MGA802.72800 HUF