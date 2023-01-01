يوان صيني إلى أرياري مدغشقري
تحويل CNY إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى أرياري مدغشقري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for يوان صيني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / أرياري مدغشقر
|1 CNY
|620.23800 MGA
|5 CNY
|3101.19000 MGA
|10 CNY
|6202.38000 MGA
|20 CNY
|12404.76000 MGA
|50 CNY
|31011.90000 MGA
|100 CNY
|62023.80000 MGA
|250 CNY
|155059.50000 MGA
|500 CNY
|310119.00000 MGA
|1000 CNY
|620238.00000 MGA
|2000 CNY
|1240476.00000 MGA
|5000 CNY
|3101190.00000 MGA
|10000 CNY
|6202380.00000 MGA