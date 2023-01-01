يوان صيني إلى أرياري مدغشقري

تحويل CNY إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
620238 mga

1.00000 CNY = 620.23800 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.0654588.56711.436921.661650.964818.2033
1GBP1.1556711.2314102.3621.660731.920461.1149921.0386
1USD0.938550.812084183.12651.348651.559580.905417.0851
1INR0.01129090.009769250.012029910.01622410.01876150.01089180.205531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / أرياري مدغشقر
1 CNY620.23800 MGA
5 CNY3101.19000 MGA
10 CNY6202.38000 MGA
20 CNY12404.76000 MGA
50 CNY31011.90000 MGA
100 CNY62023.80000 MGA
250 CNY155059.50000 MGA
500 CNY310119.00000 MGA
1000 CNY620238.00000 MGA
2000 CNY1240476.00000 MGA
5000 CNY3101190.00000 MGA
10000 CNY6202380.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Chinese Yuan RMB
1 MGA0.00161 CNY
5 MGA0.00806 CNY
10 MGA0.01612 CNY
20 MGA0.03225 CNY
50 MGA0.08061 CNY
100 MGA0.16123 CNY
250 MGA0.40307 CNY
500 MGA0.80614 CNY
1000 MGA1.61228 CNY
2000 MGA3.22456 CNY
5000 MGA8.06140 CNY
10000 MGA16.12280 CNY