كرونة نروجية إلى أرياري مدغشقري

تحويل NOK إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
٤٢٠٬٤٣٥ mga

1.00000 NOK = 420.43500 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 0:14 UTC
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NOK إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0655588.31231.436151.663230.964518.3563
1GBP1.1530711.2286101.8261.655911.917741.1121421.1652
1USD0.938450.813935182.87951.34781.560910.9051517.2271
1INR0.01132350.00982070.012065710.01626220.01883350.01092130.207857

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / أرياري مدغشقر
1 NOK420.43500 MGA
5 NOK2102.17500 MGA
10 NOK4204.35000 MGA
20 NOK8408.70000 MGA
50 NOK21021.75000 MGA
100 NOK42043.50000 MGA
250 NOK105108.75000 MGA
500 NOK210217.50000 MGA
1000 NOK420435.00000 MGA
2000 NOK840870.00000 MGA
5000 NOK2102175.00000 MGA
10000 NOK4204350.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / كروني نرويجي
1 MGA0.00238 NOK
5 MGA0.01189 NOK
10 MGA0.02378 NOK
20 MGA0.04757 NOK
50 MGA0.11892 NOK
100 MGA0.23785 NOK
250 MGA0.59462 NOK
500 MGA1.18925 NOK
1000 MGA2.37849 NOK
2000 MGA4.75698 NOK
5000 MGA11.89245 NOK
10000 MGA23.78490 NOK