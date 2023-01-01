فرنك سويسري إلى أرياري مدغشقري

تحويل CHF إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٥٬٠٣٥٬٠١٠ mga

1.00000 CHF = 5035.01000 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 2:16 UTC
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CHF إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434621.656780.957218.2206
1GBP1.1581411.23215102.1761.661491.918791.1085821.102
1USD0.939950.811589182.9251.348451.557270.899717.1262
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626110.01877920.01084960.206526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / أرياري مدغشقر
1 CHF5035.01000 MGA
5 CHF25175.05000 MGA
10 CHF50350.10000 MGA
20 CHF100700.20000 MGA
50 CHF251750.50000 MGA
100 CHF503501.00000 MGA
250 CHF1258752.50000 MGA
500 CHF2517505.00000 MGA
1000 CHF5035010.00000 MGA
2000 CHF10070020.00000 MGA
5000 CHF25175050.00000 MGA
10000 CHF50350100.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الفرنك السويسري
1 MGA0.00020 CHF
5 MGA0.00099 CHF
10 MGA0.00199 CHF
20 MGA0.00397 CHF
50 MGA0.00993 CHF
100 MGA0.01986 CHF
250 MGA0.04965 CHF
500 MGA0.09930 CHF
1000 MGA0.19861 CHF
2000 MGA0.39722 CHF
5000 MGA0.99305 CHF
10000 MGA1.98609 CHF