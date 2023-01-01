10 فرنك سويسري إلى أرياري مدغشقري

تحويل CHF إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٠ chf
٥٢٬٣٨٨ mga

1.00000 CHF = 5238.83000 MGA

Mid-market exchange rate at 10:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85721.0786589.94381.464271.63160.94418.7827
1 GBP1.1665911.25835104.9281.708211.903421.1012621.9119
1 USD0.927050.794691183.38551.35751.512630.875117.4132
1 INR0.01111810.009530330.011992510.01627980.01814020.01049460.208828

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / أرياري مدغشقر
1 CHF5238.83000 MGA
5 CHF26194.15000 MGA
10 CHF52388.30000 MGA
20 CHF104776.60000 MGA
50 CHF261941.50000 MGA
100 CHF523883.00000 MGA
250 CHF1309707.50000 MGA
500 CHF2619415.00000 MGA
1000 CHF5238830.00000 MGA
2000 CHF10477660.00000 MGA
5000 CHF26194150.00000 MGA
10000 CHF52388300.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الفرنك السويسري
1 MGA0.00019 CHF
5 MGA0.00095 CHF
10 MGA0.00191 CHF
20 MGA0.00382 CHF
50 MGA0.00954 CHF
100 MGA0.01909 CHF
250 MGA0.04772 CHF
500 MGA0.09544 CHF
1000 MGA0.19088 CHF
2000 MGA0.38176 CHF
5000 MGA0.95441 CHF
10000 MGA1.90882 CHF