ليرة تركية إلى أرياري مدغشقري

تحويل TRY إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
132,461 mga

TL1.000 TRY = Ar132.5 MGA

Mid-market exchange rate at 01:44
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TRY إلى MGA مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MGA

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9351.3443.67348.694
1 EUR1.11810.843311.99293.8271.5034.10654.433
1 GBP1.3261.1861369.989111.2691.7824.86964.552
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / أرياري مدغشقر
1 TRY١٣٢٫٤٦١٠٠ MGA
5 TRY٦٦٢٫٣٠٥٠٠ MGA
10 TRY١٬٣٢٤٫٦١٠٠٠ MGA
20 TRY٢٬٦٤٩٫٢٢٠٠٠ MGA
50 TRY٦٬٦٢٣٫٠٥٠٠٠ MGA
100 TRY١٣٬٢٤٦٫١٠٠٠٠ MGA
250 TRY٣٣٬١١٥٫٢٥٠٠٠ MGA
500 TRY٦٦٬٢٣٠٫٥٠٠٠٠ MGA
1000 TRY١٣٢٬٤٦١٫٠٠٠٠٠ MGA
2000 TRY٢٦٤٬٩٢٢٫٠٠٠٠٠ MGA
5000 TRY٦٦٢٬٣٠٥٫٠٠٠٠٠ MGA
10000 TRY١٬٣٢٤٬٦١٠٫٠٠٠٠٠ MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / ليرة تركية
1 MGA٠٫٠٠٧٥٥ TRY
5 MGA٠٫٠٣٧٧٥ TRY
10 MGA٠٫٠٧٥٤٩ TRY
20 MGA٠٫١٥٠٩٩ TRY
50 MGA٠٫٣٧٧٤٧ TRY
100 MGA٠٫٧٥٤٩٤ TRY
250 MGA١٫٨٨٧٣٥ TRY
500 MGA٣٫٧٧٤٧١ TRY
1000 MGA٧٫٥٤٩٤١ TRY
2000 MGA١٥٫٠٩٨٨٢ TRY
5000 MGA٣٧٫٧٤٧٠٥ TRY
10000 MGA٧٥٫٤٩٤١٠ TRY