روبية إندونيسية إلى أرياري مدغشقري

تحويل IDR إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٩٤٬٩٥٩ mga

1.00000 IDR = 0.29496 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 14:43 UTC
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IDR إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.066788.67541.43931.662040.963518.3115
1GBP1.1522111.229102.1681.658291.914931.1101521.0976
1USD0.937450.81367183.13061.34931.558120.9032517.1665
1INR0.01127710.009787850.012029310.01623110.0187430.01086540.2065

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / أرياري مدغشقر
1 IDR0.29496 MGA
5 IDR1.47480 MGA
10 IDR2.94959 MGA
20 IDR5.89918 MGA
50 IDR14.74795 MGA
100 IDR29.49590 MGA
250 IDR73.73975 MGA
500 IDR147.47950 MGA
1000 IDR294.95900 MGA
2000 IDR589.91800 MGA
5000 IDR1474.79500 MGA
10000 IDR2949.59000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الروبية الإندونيسية
1 MGA3.39030 IDR
5 MGA16.95150 IDR
10 MGA33.90300 IDR
20 MGA67.80600 IDR
50 MGA169.51500 IDR
100 MGA339.03000 IDR
250 MGA847.57500 IDR
500 MGA1695.15000 IDR
1000 MGA3390.30000 IDR
2000 MGA6780.60000 IDR
5000 MGA16951.50000 IDR
10000 MGA33903.00000 IDR