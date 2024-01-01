Endonezya rupisinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile IDR → MGA çevirin

1.000.000 idr
290.455 mga

1.00000 IDR = 0.29046 MGA

06:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537551.072889.05471.453051.653640.9495418.335
1 GBP1.171311.25655104.3081.701931.936881.1121921.4754
1 USD0.932150.79583183.01151.354451.541430.885117.0908
1 INR0.0112290.009586980.012046510.01631640.01856880.01066240.205885

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Madagaskar Ariarisi
1 IDR0.29046 MGA
5 IDR1.45228 MGA
10 IDR2.90455 MGA
20 IDR5.80910 MGA
50 IDR14.52275 MGA
100 IDR29.04550 MGA
250 IDR72.61375 MGA
500 IDR145.22750 MGA
1000 IDR290.45500 MGA
2000 IDR580.91000 MGA
5000 IDR1452.27500 MGA
10000 IDR2904.55000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Endonezya Rupisi
1 MGA3.44287 IDR
5 MGA17.21435 IDR
10 MGA34.42870 IDR
20 MGA68.85740 IDR
50 MGA172.14350 IDR
100 MGA344.28700 IDR
250 MGA860.71750 IDR
500 MGA1721.43500 IDR
1000 MGA3442.87000 IDR
2000 MGA6885.74000 IDR
5000 MGA17214.35000 IDR
10000 MGA34428.70000 IDR