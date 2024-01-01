Romanya leyinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile RON → MGA çevirin

1.000 ron
980.833 mga

1.00000 RON = 980.83300 MGA

18:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0764589.35311.4511.651630.9474218.3549
1 GBP1.1697211.25915104.5191.697271.931951.1082221.4701
1 USD0.9290.794187183.00721.347951.534330.8801517.0513
1 INR0.01119160.009567680.012047110.0162390.01848430.01060330.20542

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Madagaskar Ariarisi
1 RON980.83300 MGA
5 RON4904.16500 MGA
10 RON9808.33000 MGA
20 RON19616.66000 MGA
50 RON49041.65000 MGA
100 RON98083.30000 MGA
250 RON245208.25000 MGA
500 RON490416.50000 MGA
1000 RON980833.00000 MGA
2000 RON1961666.00000 MGA
5000 RON4904165.00000 MGA
10000 RON9808330.00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Rumen Leyi
1 MGA0.00102 RON
5 MGA0.00510 RON
10 MGA0.01020 RON
20 MGA0.02039 RON
50 MGA0.05098 RON
100 MGA0.10195 RON
250 MGA0.25488 RON
500 MGA0.50977 RON
1000 MGA1.01954 RON
2000 MGA2.03908 RON
5000 MGA5.09770 RON
10000 MGA10.19540 RON