2.000 Madagaskar ariarisinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile MGA → RON çevirin

2.000 mga
2,03 ron

1,000Ar MGA = 0,001017L RON

18:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MGA → RON çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MGA → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00100,0010
Düşük0,00100,0010
Ortalama0,00100,0010
Değişim-1.96%-2.71%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MGA → RON istatistikleri

MGA → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0010 oldu. MGA → RON kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

MGA → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0010 oldu. MGA → RON kurundaki değişiklik -2.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7861,6821,33818,2731,541
1 EUR1,07811,4980,8471,8141,44219,7051,662
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1581,109
1 GBP1,2731,181,76812,1411,70323,261,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Madagaskar ariarisinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Rumen Leyi
1 MGA0,00102 RON
5 MGA0,00508 RON
10 MGA0,01017 RON
20 MGA0,02033 RON
50 MGA0,05084 RON
100 MGA0,10167 RON
250 MGA0,25418 RON
500 MGA0,50835 RON
1000 MGA1,01670 RON
2000 MGA2,03340 RON
5000 MGA5,08350 RON
10000 MGA10,16700 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Madagaskar Ariarisi
1 RON983,57200 MGA
5 RON4.917,86000 MGA
10 RON9.835,72000 MGA
20 RON19.671,44000 MGA
50 RON49.178,60000 MGA
100 RON98.357,20000 MGA
250 RON245.893,00000 MGA
500 RON491.786,00000 MGA
1000 RON983.572,00000 MGA
2000 RON1.967.144,00000 MGA
5000 RON4.917.860,00000 MGA
10000 RON9.835.720,00000 MGA