bin Romanya leyinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile RON → MGA çevirin

1,000L RON = 990,2Ar MGA

23:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → MGA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MGA
1 RON → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.009,60001.023,9400
Düşük981,1370981,1370
Ortalama996,71691.006,0504
Değişim-1.33%-3.02%
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1 RON → MGA istatistikleri

RON → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.009,6000, en düşük 981,1370 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 996,7169 oldu. RON → MGA kurundaki değişiklik -1.33 değerindeydi.

RON → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.023,9400, en düşük 981,1370 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.006,0504 oldu. RON → MGA kurundaki değişiklik -3.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - MGA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,402
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4180,93689,428
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,21
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57454,908

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Madagaskar Ariarisi
1 RON990,20300 MGA
5 RON4.951,01500 MGA
10 RON9.902,03000 MGA
20 RON19.804,06000 MGA
50 RON49.510,15000 MGA
100 RON99.020,30000 MGA
250 RON247.550,75000 MGA
500 RON495.101,50000 MGA
1000 RON990.203,00000 MGA
2000 RON1.980.406,00000 MGA
5000 RON4.951.015,00000 MGA
10000 RON9.902.030,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Rumen Leyi
1 MGA0,00101 RON
5 MGA0,00505 RON
10 MGA0,01010 RON
20 MGA0,02020 RON
50 MGA0,05049 RON
100 MGA0,10099 RON
250 MGA0,25247 RON
500 MGA0,50495 RON
1000 MGA1,00989 RON
2000 MGA2,01978 RON
5000 MGA5,04945 RON
10000 MGA10,09890 RON