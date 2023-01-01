ألف ليو روماني إلى أرياري مدغشقري

تحويل RON إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1000 ron
977739 mga

1.00000 RON = 977.73900 MGA

Mid-market exchange rate at 15:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07489.36681.4681.652560.964218.817
1GBP1.1538711.2391103.1051.693661.90661.1125621.7097
1USD0.93110.807037183.20931.366851.53870.8977517.5205
1INR0.01118980.009698880.012017910.01642660.01849190.01078910.210559

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / أرياري مدغشقر
1 RON977.73900 MGA
5 RON4888.69500 MGA
10 RON9777.39000 MGA
20 RON19554.78000 MGA
50 RON48886.95000 MGA
100 RON97773.90000 MGA
250 RON244434.75000 MGA
500 RON488869.50000 MGA
1000 RON977739.00000 MGA
2000 RON1955478.00000 MGA
5000 RON4888695.00000 MGA
10000 RON9777390.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Romanian Leu
1 MGA0.00102 RON
5 MGA0.00511 RON
10 MGA0.01023 RON
20 MGA0.02046 RON
50 MGA0.05114 RON
100 MGA0.10228 RON
250 MGA0.25569 RON
500 MGA0.51139 RON
1000 MGA1.02277 RON
2000 MGA2.04554 RON
5000 MGA5.11385 RON
10000 MGA10.22770 RON