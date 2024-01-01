Yeni İsrail şekelinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile ILS → MGA çevirin

1.000 ils
1.242.460 mga

1.00000 ILS = 1242.46000 MGA

06:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853671.073189.08171.453251.652830.94935518.3353
1 GBP1.1714111.25705104.3521.702361.936161.1120921.4783
1 USD0.931850.795513183.01341.354251.540240.8846517.0863
1 INR0.01122570.009582950.012046310.01631360.01855410.01065670.205826

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Yeni İsrail şekelinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Madagaskar Ariarisi
1 ILS1242.46000 MGA
5 ILS6212.30000 MGA
10 ILS12424.60000 MGA
20 ILS24849.20000 MGA
50 ILS62123.00000 MGA
100 ILS124246.00000 MGA
250 ILS310615.00000 MGA
500 ILS621230.00000 MGA
1000 ILS1242460.00000 MGA
2000 ILS2484920.00000 MGA
5000 ILS6212300.00000 MGA
10000 ILS12424600.00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Yeni İsrail Şekeli
1 MGA0.00080 ILS
5 MGA0.00402 ILS
10 MGA0.00805 ILS
20 MGA0.01610 ILS
50 MGA0.04024 ILS
100 MGA0.08049 ILS
250 MGA0.20121 ILS
500 MGA0.40243 ILS
1000 MGA0.80486 ILS
2000 MGA1.60971 ILS
5000 MGA4.02428 ILS
10000 MGA8.04855 ILS