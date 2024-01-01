bin Madagaskar ariarisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MGA → ILS çevirin

1.000 mga
0,84 ils

1,000Ar MGA = 0,0008377₪ ILS

18:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → ILS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00080,0008
Düşük0,00080,0008
Ortalama0,00080,0008
Değişim-0.71%-0.00%
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1 MGA → ILS istatistikleri

MGA → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0008 oldu. MGA → ILS kurundaki değişiklik -0.71 değerindeydi.

MGA → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0008 oldu. MGA → ILS kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,681,33718,2671,538
1 EUR1,07911,4970,8471,8131,44319,711,66
1 CAD0,7210,66810,5661,2110,96413,171,109
1 GBP1,2741,1811,76812,1411,70423,2781,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Yeni İsrail Şekeli
1 MGA0,00084 ILS
5 MGA0,00419 ILS
10 MGA0,00838 ILS
20 MGA0,01675 ILS
50 MGA0,04188 ILS
100 MGA0,08377 ILS
250 MGA0,20942 ILS
500 MGA0,41883 ILS
1000 MGA0,83767 ILS
2000 MGA1,67533 ILS
5000 MGA4,18833 ILS
10000 MGA8,37665 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Madagaskar Ariarisi
1 ILS1.193,79000 MGA
5 ILS5.968,95000 MGA
10 ILS11.937,90000 MGA
20 ILS23.875,80000 MGA
50 ILS59.689,50000 MGA
100 ILS119.379,00000 MGA
250 ILS298.447,50000 MGA
500 ILS596.895,00000 MGA
1000 ILS1.193.790,00000 MGA
2000 ILS2.387.580,00000 MGA
5000 ILS5.968.950,00000 MGA
10000 ILS11.937.900,00000 MGA