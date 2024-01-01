Madagaskar ariarisinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile MGA → USD çevirin

1.000 mga
0,22 usd

1.00000 MGA = 0.00022 USD

14:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10.931351.354050.7970351.640821.3474519.02231.53858
1 EUR1.0737511.453910.8558051.761831.4468220.42521.65205
1 CAD0.7385250.687810.588631.211790.99512614.04841.13628
1 GBP1.254651.168491.6988612.058661.6905823.86631.93038

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / ABD Doları
1 MGA0.00022 USD
5 MGA0.00110 USD
10 MGA0.00221 USD
20 MGA0.00441 USD
50 MGA0.01103 USD
100 MGA0.02205 USD
250 MGA0.05513 USD
500 MGA0.11026 USD
1000 MGA0.22052 USD
2000 MGA0.44104 USD
5000 MGA1.10260 USD
10000 MGA2.20520 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Madagaskar Ariarisi
1 USD4534.73000 MGA
5 USD22673.65000 MGA
10 USD45347.30000 MGA
20 USD90694.60000 MGA
50 USD226736.50000 MGA
100 USD453473.00000 MGA
250 USD1133682.50000 MGA
500 USD2267365.00000 MGA
1000 USD4534730.00000 MGA
2000 USD9069460.00000 MGA
5000 USD22673650.00000 MGA
10000 USD45347300.00000 MGA