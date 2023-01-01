أرياري مدغشقري إلى دولار أمريكي

تحويل MGA إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mga
0.22 usd

1.00000 MGA = 0.00022 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:47 UTC
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MGA إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066188.61421.437641.661760.964418.3657
1GBP1.1530711.22935102.1841.657781.916221.1120221.178
1USD0.9380.813438183.121.34851.558720.904517.227
1INR0.01128490.009786310.012030810.01622350.01875270.01088190.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / دولار أمريكي
1 MGA0.00022 USD
5 MGA0.00110 USD
10 MGA0.00221 USD
20 MGA0.00441 USD
50 MGA0.01103 USD
100 MGA0.02205 USD
250 MGA0.05513 USD
500 MGA0.11025 USD
1000 MGA0.22051 USD
2000 MGA0.44101 USD
5000 MGA1.10254 USD
10000 MGA2.20507 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / أرياري مدغشقر
1 USD4535.00000 MGA
5 USD22675.00000 MGA
10 USD45350.00000 MGA
20 USD90700.00000 MGA
50 USD226750.00000 MGA
100 USD453500.00000 MGA
250 USD1133750.00000 MGA
500 USD2267500.00000 MGA
1000 USD4535000.00000 MGA
2000 USD9070000.00000 MGA
5000 USD22675000.00000 MGA
10000 USD45350000.00000 MGA