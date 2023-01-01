أرياري مدغشقري إلى راند جنوب أفريقي

تحويل MGA إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mga
4.18 zar

1.00000 MGA = 0.00418 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:49 UTC
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MGA إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0661588.61841.43761.661710.9643518.3694
1GBP1.15311.22935102.1841.657661.916071.111921.1813
1USD0.937950.813438183.121.34841.55860.904517.2297
1INR0.01128430.009786310.012030810.01622230.01875120.01088190.207287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / راند جنوب أفريقيا
1 MGA0.00418 ZAR
5 MGA0.02091 ZAR
10 MGA0.04181 ZAR
20 MGA0.08363 ZAR
50 MGA0.20906 ZAR
100 MGA0.41813 ZAR
250 MGA1.04532 ZAR
500 MGA2.09064 ZAR
1000 MGA4.18128 ZAR
2000 MGA8.36256 ZAR
5000 MGA20.90640 ZAR
10000 MGA41.81280 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / أرياري مدغشقر
1 ZAR239.16100 MGA
5 ZAR1195.80500 MGA
10 ZAR2391.61000 MGA
20 ZAR4783.22000 MGA
50 ZAR11958.05000 MGA
100 ZAR23916.10000 MGA
250 ZAR59790.25000 MGA
500 ZAR119580.50000 MGA
1000 ZAR239161.00000 MGA
2000 ZAR478322.00000 MGA
5000 ZAR1195805.00000 MGA
10000 ZAR2391610.00000 MGA