أرياري مدغشقري إلى دولار أسترالي

تحويل MGA إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٠٫٣٤ aud

1.00000 MGA = 0.00034 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:33 UTC
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MGA إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437771.661730.9643518.3621
1GBP1.1532711.22935102.1841.658091.916371.1121621.1758
1USD0.93810.813438183.121.348751.558850.9046517.2252
1INR0.01128590.009786310.012030810.01622650.01875420.01088370.207233

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

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MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / دولار أسترالي
1 MGA0.00034 AUD
5 MGA0.00172 AUD
10 MGA0.00344 AUD
20 MGA0.00687 AUD
50 MGA0.01719 AUD
100 MGA0.03437 AUD
250 MGA0.08593 AUD
500 MGA0.17187 AUD
1000 MGA0.34374 AUD
2000 MGA0.68747 AUD
5000 MGA1.71869 AUD
10000 MGA3.43737 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / أرياري مدغشقر
1 AUD2909.20000 MGA
5 AUD14546.00000 MGA
10 AUD29092.00000 MGA
20 AUD58184.00000 MGA
50 AUD145460.00000 MGA
100 AUD290920.00000 MGA
250 AUD727300.00000 MGA
500 AUD1454600.00000 MGA
1000 AUD2909200.00000 MGA
2000 AUD5818400.00000 MGA
5000 AUD14546000.00000 MGA
10000 AUD29092000.00000 MGA