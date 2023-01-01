أرياري مدغشقري إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MGA إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mga
0.37 nzd

1.00000 MGA = 0.00037 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:44 UTC
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MGA إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.61421.437691.661890.9643518.3683
1GBP1.1531411.22935102.1841.657841.916371.1120321.181
1USD0.9380.813438183.121.348551.558850.9045517.2294
1INR0.01128490.009786310.012030810.01622410.01875420.01088250.207283

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

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MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / دولار نيوزيلندي
1 MGA0.00037 NZD
5 MGA0.00186 NZD
10 MGA0.00372 NZD
20 MGA0.00744 NZD
50 MGA0.01859 NZD
100 MGA0.03718 NZD
250 MGA0.09295 NZD
500 MGA0.18591 NZD
1000 MGA0.37182 NZD
2000 MGA0.74364 NZD
5000 MGA1.85910 NZD
10000 MGA3.71819 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / أرياري مدغشقر
1 NZD2689.48000 MGA
5 NZD13447.40000 MGA
10 NZD26894.80000 MGA
20 NZD53789.60000 MGA
50 NZD134474.00000 MGA
100 NZD268948.00000 MGA
250 NZD672370.00000 MGA
500 NZD1344740.00000 MGA
1000 NZD2689480.00000 MGA
2000 NZD5378960.00000 MGA
5000 NZD13447400.00000 MGA
10000 NZD26894800.00000 MGA