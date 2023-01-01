أرياري مدغشقري إلى يورو

تحويل MGA إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٠٫٢١ eur

1.00000 MGA = 0.00021 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:37 UTC
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MGA إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437551.66160.964318.3616
1GBP1.1532711.22935102.1841.657841.916221.112121.1753
1USD0.93810.813438183.121.348551.558720.904617.2248
1INR0.01128590.009786310.012030810.01622410.01875270.01088310.207228

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / اليورو
1 MGA0.00021 EUR
5 MGA0.00103 EUR
10 MGA0.00207 EUR
20 MGA0.00414 EUR
50 MGA0.01034 EUR
100 MGA0.02069 EUR
250 MGA0.05171 EUR
500 MGA0.10343 EUR
1000 MGA0.20686 EUR
2000 MGA0.41371 EUR
5000 MGA1.03428 EUR
10000 MGA2.06855 EUR
معدلات التحويل اليورو / أرياري مدغشقر
1 EUR4834.31000 MGA
5 EUR24171.55000 MGA
10 EUR48343.10000 MGA
20 EUR96686.20000 MGA
50 EUR241715.50000 MGA
100 EUR483431.00000 MGA
250 EUR1208577.50000 MGA
500 EUR2417155.00000 MGA
1000 EUR4834310.00000 MGA
2000 EUR9668620.00000 MGA
5000 EUR24171550.00000 MGA
10000 EUR48343100.00000 MGA