10 يورو إلى أرياري مدغشقري

تحويل EUR إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

10 eur
48,062 mga

€1.000 EUR = Ar4,806 MGA

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / أرياري مدغشقر
1 EUR٤٬٨٠٦٫١٩٠٠٠ MGA
5 EUR٢٤٬٠٣٠٫٩٥٠٠٠ MGA
10 EUR٤٨٬٠٦١٫٩٠٠٠٠ MGA
20 EUR٩٦٬١٢٣٫٨٠٠٠٠ MGA
50 EUR٢٤٠٬٣٠٩٫٥٠٠٠٠ MGA
100 EUR٤٨٠٬٦١٩٫٠٠٠٠٠ MGA
250 EUR١٬٢٠١٬٥٤٧٫٥٠٠٠٠ MGA
500 EUR٢٬٤٠٣٬٠٩٥٫٠٠٠٠٠ MGA
1000 EUR٤٬٨٠٦٬١٩٠٫٠٠٠٠٠ MGA
2000 EUR٩٬٦١٢٬٣٨٠٫٠٠٠٠٠ MGA
5000 EUR٢٤٬٠٣٠٬٩٥٠٫٠٠٠٠٠ MGA
10000 EUR٤٨٬٠٦١٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / اليورو
1 MGA٠٫٠٠٠٢١ EUR
5 MGA٠٫٠٠١٠٤ EUR
10 MGA٠٫٠٠٢٠٨ EUR
20 MGA٠٫٠٠٤١٦ EUR
50 MGA٠٫٠١٠٤٠ EUR
100 MGA٠٫٠٢٠٨١ EUR
250 MGA٠٫٠٥٢٠٢ EUR
500 MGA٠٫١٠٤٠٣ EUR
1000 MGA٠٫٢٠٨٠٧ EUR
2000 MGA٠٫٤١٦١٣ EUR
5000 MGA١٫٠٤٠٣٣ EUR
10000 MGA٢٫٠٨٠٦٥ EUR